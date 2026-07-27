رئيس الوزراء البريطاني يفتتح لقاءاته الدبلوماسية باستقبال زيلينسكي

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - يستقبل رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم اليوم الاثنين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول لقاء دبلوماسي له مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي، وسيؤكد لزيلينسكي دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا، بحسب داونينج ستريت.

وسيجتمع الزعيمان في قاعدة بحرية وسيتحدثان مع عسكريين أوكرانيين وبريطانيين يشاركون في تدريب على مكافحة الألغام البحرية استعدادا لمهام مستقبلية في البحر الأسود، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.

ونقل البيان عن بورنم قوله: المملكة المتحدة متضامنة مع أوكرانيا، ودعمها لها ثابت، ولا ينبغي أن يساور روسيا أي شك في عزمنا، ولن نتراجع حتى نحقق سلامًا عادلًا ودائمًا لأوكرانيا. التركيز على القضايا الداخلية مرّ أسبوع على تولي بورنم منصبه ركّز فيه خصوصًا على قضايا داخلية (القوة الشرائية، اللامركزية)، ويُعد هذا اللقاء الدبلوماسي الأول له بعدما أجرى محادثات هاتفية مع عدد من الزعماء الأجانب بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتُعدّ بريطانيا من أبرز الداعمين لأوكرانيا، ووفّرت لها نحو 25 مليار جنيه إسترليني (29,2 مليار يورو) منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، بينها 16 مليار جنيه إسترليني مساعدات عسكرية. نظام تشويش بريطاني جديد وستعلن الحكومة البريطانية خلال زيارة زيلينسكي مشاركة أوكرانيا في الملكية الفكرية لنظام تشويش إلكتروني بريطاني جديد يُسمى "ستون كلوك"، ويُوصف بأنه قادر على تعقيد مهمة الدفاعات الجوية الروسية في رصد وتحديد أهداف الطائرات المسيّرة.

وستُمكّن هذه الخطوة كييف من إنتاج نظام التشويش هذا على نطاق واسع، بهدف تعزيز خطوط دفاعها والدفاع عن أوروبا، في وقت تسعى أوكرانيا للحفاظ على تفوقها التكنولوجي في حرب الطائرات المسيّرة ضد روسيا، بحسب داونينج ستريت.

ومن المقرر أن يُستخدم نظام التشويش هذا أيضًا في الجيل المقبل من القدرات البريطانية، ولا سيما صاروخ كروز منخفض التكلفة الذي سيجري تطويره في إطار مشروع "بريك ستوب".