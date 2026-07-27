صور| حادث إطلاق نار في سياتل الأمريكية.. مقتل شخصين وإصابة 4 بينهم طفل

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - -قُتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون على الأقل بينهم طفل في إطلاق نار الأحد في سياتل بشمال غرب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسيلة إعلامية ومستشفى محلي.

أعلنت الشرطة الأمريكية الأحد سقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق نار في مدينة سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة قرب برج سبيس نيدل الشهير.

وقالت الشرطة على منصة "اكس" "إطلاق نار في مركز سياتل"، مشيرة إلى وجود عدد من "الضحايا"، من دون تحديد ما إذا كان بينهم قتلى.

وأشارت شرطة سياتل التي من المقرر أن تعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق، إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق النار.

وأعلنت رئيسة بلدية سياتل كاتي ويلسون عن إلقاء القبض على مشتبه بهما.

وقالت في بيان "أود أن أشكر عناصر شرطة سياتل الذين استجابوا للحادث وألقوا القبض على المشتبه بهما".

وقالت المتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي سوزان غريغ إن المركز عالج أربعة مصابين هم طفل وامرأة تبلغ 39 عاما ورجل يبلغ 23 عاما، وامرأة أخرى مجهولة العمر نُقلت إلى غرفة العمليات.

وأضافت "لم يكونوا متأكدين من وجود أكثر من مُطلق نار"، لافتة إلى أن الشرطة ستُقدّم المزيد من التفاصيل.

وذكر مراسل صحيفة "سياتل تايمز" أنه سمع أصواتا مكتومة أعقبها ما بدا وكأنه إطلاق نار كثيف، وذلك أثناء استضافة المدينة لمهرجان "مذاق سياتل" الذي يحتفي بالشركات المحلية والمأكولات.