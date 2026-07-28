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باكستان.. الفيضانات تجبر السكان على الفرار من منازلهم بالقوارب

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أ ف ب - موريدكي (باكستان) 0 تبليغ

باكستان.. الفيضانات تجبر السكان على الفرار من منازلهم بالقوارب

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدت فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر قرى في شرق باكستان، ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم بقوارب عبر حقول تحولت إلى مساحات شاسعة من المياه.
وتسابق متطوعون في نقل سكان إلى بر الأمان بقوارب آلية صغيرة استأجروها، لكن أعدادًا أكبر بكثير بقيت عالقة في مقاطعة موريدكي الواقعة في البنجاب، أكثر أقاليم باكستان اكتظاظًا بالسكان.
وقالت إقراء سلمان البالغة 32 عامًا: مرت 4 أيام ولم يصل إلينا أي فريق إنقاذ، وليس لدينا كهرباء، ولا مياه نظيفة، ونفدت إمداداتنا الغذائية تمامًا، ومحاطون بمياه الفيضانات من كل الجهات.

وفاة 109 أشخاص

وأودت حوادث مرتبطة بالفيضانات، بما فيها حالات غرق وانهيار منازل، بحياة 109 أشخاص في باكستان منذ 26 يونيو، وفق أرقام صادرة عن الهيئة الرسمية المعنية بالكوارث.
وسُجّلت ثلث الوفيات تقريبا في البنجاب.
وقال متطوعون إنهم أطلقوا عملية لإنقاذ السكان وانتشال ممتلكاتهم من نحو 12 قرية، لكن حتى بعد نقلهم إلى مكان آمن، يواجه السكان ظروفًا صعبة، إذ ينامون في خيام صغيرة وسط حرارة ورطوبة عالية، في مساحة محصورة بين المسطح المائي الضخم والطريق.
ABC4 Utah

باكستان الأكثر عرضة لتغير المناخ

وتعدّ باكستان حيث يعيش 45% من السكان دون خطّ الفقر، من البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، ومواردها محدودة جدًا لمواجهة تداعياته.
وصحيح أن الرياح الموسمية في جنوب آسيا تجلب معها أمطارًا تُعد مهمّة للمحاصيل الزراعية، لكن تغير المناخ يتسبّب في تقلّبات كثيرة.
والعام الماضي، تسبّبت الأمطار المصاحبة للرياح الموسمية في مقتل أكثر من 1000 شخص في باكستان.
وفي أفغانستان المجاورة، أودت الفيضانات والأمطار الغزيرة بحياة 34 شخصًا في الفترة ما بين 20 و26 يوليو وفق سلطات إدارة الكوارث.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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