زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب مقاطعة "دافاو أورينتال" الفلبينية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم بلدة "باجانجا" في مقاطعة "دافاو أورينتال" جنوبي البلاد.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع الساعة 7:06 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للفلبين، ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

وتعد الفلبين من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي، إذ تقع ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، حيث تكثر الزلازل والبراكين بشكل شبه يومي.

