إعصار "جينيفيف" يجتاح المحيط الهادئ ويتجه نحو الشمال

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - يجتاح إعصار "جينيفيف" المحيط الهادئ بعيدًا عن اليابسة منذ مساء أمس، فيما تتسبب العاصفة الاستوائية فاوستو، التي بدأت قوتها تضعف، في جلب أمواج عالية إلى هاواي.وذكر المركز الوطني للأعاصير في ميامي أن "جينيفيف" كان قد تحول لفترة وجيزة إلى إعصار من الفئة الخامسة، وهو الأول الذي تشهده منطقة شرق المحيط الهادئ منذ عامين.وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة للإعصار 230 كيلومترًا في الساعة، ووقع مركزه على بعد نحو 810 كيلومترات جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا، ويتجه ناحية الشمال الغربي بسرعة 19 كيلومترًا في الساعة.