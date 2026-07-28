تحذيرات من تسونامي

زلزال أبريل

أكبر نشاط زلزالي

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - قالت الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزال اليابان الأعلى مستوى على السلم الوطني لقياس شدة الهزات.ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب اليابان، اليوم الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حصول تسونامي.ووصلت شدة الزلزال إلى الدرجة السابعة، وهي الأعلى على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب الوكالة.حذرت الأرصاد الجوية من أن تسونامي قد يقع قرابة الساعة 17,00 (8,00 ت غ) وقد يصل إلى ارتفاع متر.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي" أن موجات بهذا المستوى قد تكون سجلت منذ الآن.وكان زلزال بقوة 7,2 درجات ضرب شمال اليابان في 25 حزيران/يونيو بدون أن يتسبب بوقوع قتلى أو بأضرار كبرى.كان زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب اليابان قبالة الساحل الشمالي الشرقي، في 20 أبريل الماضي، وأظهرت مقاطع فيديو الأرض وهي تهتز بشدة بالمباني نتيجة للهزة الأرضية.وبعد ساعتين من الزلزال، رصدت موجات تسونامي بارتفاع بلغ 80 سنتيمترًا، فيما استمرت التحذيرات من احتمال وصول موجات ‌أعلى إلى شمال جزيرة هونشو الرئيسية ومنطقة هوكايدو شمالي اليابان.اليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ.ويسجل الأرخبيل البالغ عدد سكانه حوالى 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنويا، تمثل حوالى 18% من الزلازل في العالم.