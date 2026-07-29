زلزال اليابان.. مقتل شخص بانهيار منزل ومخاوف من زيادة أعداد العالقين

أكبر نشاط زلزالي

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - قُتل شخص جراء انهيار منزل خلال زلزال قوي ضرب جنوب غرب اليابان الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة كيودو للأنباء.وضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب غرب اليابان، متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق.وقالت السلطات إن ثمة مخاوف من أن يكون عدد كبير من الأشخاص عالقين داخل مركز تجاري تضرر بشدة جراء الزلزال في منطقة كوماموتو.واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ.ويسجل الأرخبيل البالغ عدد سكانه حوالى 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنويا، تمثل حوالى 18% من الزلازل في العالم.