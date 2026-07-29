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الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداء على دبلوماسيين فرنسيين في إيران

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واس- بروكسل 0 تبليغ

  • الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداء على دبلوماسيين فرنسيين في إيران 1/2
  • الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداء على دبلوماسيين فرنسيين في إيران 2/2

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أدان الاتحاد الأوروبي الاعتداء الذي تعرّض له دبلوماسيان من سفارة فرنسا في طهران، والذي نُسب إلى قوات الأمن الإيرانية يوم 19 يوليو.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان، أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات فيينا وتُعرّض سير العلاقات الدبلوماسية للخطر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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