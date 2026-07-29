الأمم المتحدة تطلق حملة عالمية لتجديد الالتزام بحماية اللاجئين

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة عالمية بعنوان "الوعد"، بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بهدف تجديد الالتزام الدولي بحماية الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار بسبب الحروب والعنف والاضطهاد.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تعرض الحق في طلب اللجوء لضغوط متزايدة، في ظل تصاعد النزاعات وارتفاع أعداد النازحين، مؤكدًا أن اتفاقية اللاجئين أرست مبدأ عدم الإعادة القسرية وأسهمت في حماية ملايين الأشخاص.وتأتي الحملة في وقت يتجاوز فيه عدد اللاجئين في العالم 41 مليون شخص، وتهدف إلى بناء تحالف دولي واسع لدعم اللاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة، تمهيدًا لانعقاد المنتدى العالمي للاجئين عام 2027.