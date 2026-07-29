لترسيخ السيطرة عليه.. تفاصيل مقترح إيران لتسيير الملاحة في هرمز

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبًا مؤقتًا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضًا داخل المياه الإيرانية.

وحسب قناة العربية، فقد أضاف غريب آبادي للتليفزيون الرسمي، أن إيران رفضت مقترحًا عمانيًا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، قائلًا إن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد.

وتابع أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا إذا رفضت مسقط المقترح الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران لم تعترف قط بالمسار الجنوبي المحاذي للساحل العماني.

نظام فصل حركة الملاحة

وأفاد غريب آبادي، حسب العربية، بأن طهران أوضحت لمسقط أنها لم تعد تعترف بنظام فصل حركة الملاحة، معللة ذلك بأن هذا المسار الموجود تقريبًا في منتصف المضيق يقع معظمه ضمن المياه العمانية، ويتعارض مع حاجة إيران لمراقبة السفن العابرة عقب تعرضها لهجمات أمريكية وإسرائيلية في أواخر شهر فبراير.

وقال إن نظام فصل حركة الملاحة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، غير قابل للاستخدام حاليًا بسبب مخاطر الألغام، واستُبدل بمسار إيراني شمالي وآخر عماني جنوبي.



وقال غريب آبادي: هذا الإجراء يندرج في إطار الأمن القومي وليس من باب الاستقصاد، فعندما كان نظام فصل حركة الملاحة قائمًا في المياه العمانية طوال 60 عامًا، لم نعترض على ذلك.

ولفت أيضًا إلى أن طهران لن تسمح لأي بلد ثالث، حتى إن كان بدعوة من عمان، بإزالة الألغام من مضيق هرمز.