إيران تطلق صواريخ على قاعدة في الأردن والقوات الأمريكية تتأهب

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - قال موقع أكسيوس إن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة في الأردن، حسبما نقلت عنه قناة العربية.

وأشار أكسيوس إلى أنه جرى اعتراض جميع الصواريخ.

كما نقلت العربية عن الجيش الأمريكي أن قواته في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى. الجيش الأمريكي يعترض الصواريخ وفي وقت سابق، قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران، في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على تطبيق إكس مساء الثلاثاء: "في الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم، أطلقت قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وجرى اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح".