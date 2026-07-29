13 قتيلا حصيلة زلزال اليابان.. واستمرار البحث عن ناجين

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - تواصل فرق الإغاثة اليابانية صباح الأربعاء البحث عن ناجين قد يكونوا عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا.

وأعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي الأربعاء ارتفاع حصيلة الزلزال البالغة شدته 7,1 درجات الذي ضرب الثلاثاء محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو إلى 13 قتيلا مؤكدا.

وقالت للصحفيين "تم التثبت من أضرار جسيمة بما في ذلك وقوع ضحايا وانهيار مبان واندلاع حرائق وأضرار لحقت بالطرقات".



وكان مسؤول في المحافظة أفاد في وقت سابق وكالة فرانس برس بمقتل شخصين في مركز تجاري انهار أحد طوابقه، مشيرا إلى وفاة شخص آخر جراء توقف وظائف القلب والتنفس.

ووقع انفجار في المركز الواقع في كاشيما بضاحية مدينة كوماموتو جراء الزلزال، قد يكون نتج عن تسرب غاز، ما أدى إلى انهيار سقوف وجدران فيه.

وأوضح متحدث باسم شركة إيون التي تستثمر المركز لوكالة فرانس برس أن "الانفجار وقع بعد إجلاء الزبائن والموظفين".

وقال مسؤول محلي لفرانس برس إنه تم إسعاف ثمانية أشخاص بينهم خمسة جرحى. وأشارت الحكومة إلى نشر نحو 130 شرطيا و450 عنصر إطفاء و170 عسكريا في موقع الحادث.

وذكرت تقارير أولية أن ما بين 20 و30 شخصا ما زالوا محاصرين في الداخل، لكن الشرطة قالت لقناة "إن إتش كاي" اليابانية الأربعاء إن "هذا العدد يبدو أدنى"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "بعض الموظفين ما زالوا في الداخل".

وأوضحت أن عدم وجود ممرات آمنة يجعل دخول المركز مهمة صعبة.

وأشار المسؤول المحلي لوكالة فرانس برس إلى أن شخصين أصيبا بسكتة قلبية في مصنع نيبون للورق في مدينة ياتسوشيرو، إثر انهيار مدخنة في الموقع.

وأفادت السلطات المحلية بأن تسعة أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين في المصنع.

مراكز إجلاء



أعلنت الحكومة اليابانية أن أكثر من 9 آلاف شخص لجأوا إلى مراكز إيواء خلال الليل. كما أفادت بتعرّض سبعة أشخاص لإصابات خطرة و29 آخرين لإصابات طفيفة في مختلف أنحاء المنطقة المتضررة.

ووقع الزلزال عند الساعة 7,27 ت غ في جزيرة كيوشو وبلغت قوته 7,1 درجة بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، و6,8 درجة وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وبلغت شدّته أعلى درجة على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وأظهرت صور عرضتها قناة "ان اتش كاي" جسورا مدمرة جزئيا ومباني محترقة وعربات قطارات شحن منقلبة.

