أمريكا: نعمل على عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا بسبب تهديد الملاحة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لعزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا، ومحاسبتها على تسليح الممرات المائية الدولية وتهديد أمن الملاحة.وشددت على أن حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة عالمية، مؤكدة استمرار واشنطن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الممرات البحرية الدولية.