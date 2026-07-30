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اليونان.. مصرع 3 من رجال الإطفاء وإخلاء 7 قرى جراء حرائق الغابات

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واس - أثينا 0 تبليغ

  • اليونان.. مصرع 3 من رجال الإطفاء وإخلاء 7 قرى جراء حرائق الغابات 1/2
  • اليونان.. مصرع 3 من رجال الإطفاء وإخلاء 7 قرى جراء حرائق الغابات 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - لقي ثلاثة من رجال الإطفاء مصرعهم، اليوم، في حريقين اندلع أحدهما بغابات كريت الجنوبية والآخر بالقرب من مدينة جيثيو في شبه جزيرة البيلوبونيز، التي تقع في الطرف الجنوبي من البر الرئيسي في اليونان.
وأصدرت السلطات اليونانية أوامر بإخلاء سبع قرى على الأقل، في ظل توقعات باستمرار الأحوال الجوية السيئة ليوم آخر على الأقل.

حرائق الغابات

وأشارت إلى أن حريقين آخرين اندلعا في أجزاء أخرى من جزيرة كريت، وفي جزيرة ليسبوس الشرقية، حيث صدر أمر بإخلاء قرية بلوماري التي تقع على الساحل الجنوبي لجزيرة ليسبوس.
وقالت إدارة الإطفاء اليونانية: "إن 37 حريقًا اندلع خلال الـ24 ساعة الماضية منذ مساء أمس الثلاثاء، معظمها في غابات أصبحت جافة للغاية بعد أسابيع من الطقس الصيفي الحار والجاف".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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