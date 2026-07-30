الأسوأ في تاريخ إسبانيا.. ساعات حاسمة لوقف الحرائق بعد إجلاء الآلاف

حريق في مدريد

إجلاء عشرات الآلاف

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء أن الجهود المبذولة لإخماد الحريق الضخم بالقرب من مدريد تتقدم "بشكل إيجابي"، مشيرا إلى أن الساعات المقبلة ستكون "حاسمة".وقال سانشيز في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام في أحد مراكز قيادة عمليات الإطفاء في بلدة نابالكارنيرو القريبة من منطقة الحريق: "أعتقد أننا أصبحنا اليوم أقرب إلى الهدف النهائي" المتمثل في "التغلب على الحريق".وأضاف: "الأمور تتقدم بشكل إيجابي، مع مراعاة أقصى درجات الحذر"، مشيرا إلى أنّ " الساعات الاثنتي عشرة المقبلة ستكون بالغة الأهمية، وحاسمة لترسيخ ما أنجزته" فرق الإطفاء.وتعمل أجهزة الطوارئ منذ الخميس الفائت على إخماد حريق في منطقة مدريد وآخر في مقاطعة أفيلا المجاورة وصفه المسؤولون بأنه الأسوأ في تاريخ إسبانيا الحديث.وأدت الحرائق إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، قبل أن يُسمَح لقسم كبير منهم بالعودة إلى منازلهم.وقال سانشيز إنّ لديه أملا في أن يعلن "خلال الساعات المقبلة" أن المزيد من السكان، وخصوصا في أفيلا، "سيكونون قادرين على البدء في العودة إلى منازلهم".وأشارت السلطات إلى أنّ حرائق الغابات أدت إلى احتراق ما مجمله نحو 80 ألف هكتار.