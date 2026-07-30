عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية بتهمة ابتزاز السفن في مضيق هرمز

عقوبات أمريكية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، بينها اثنان قالت إنهما مرتبطان بالحرس الثوري، واتهمتهما بفرض بدلات تأمين على السفن التي تعبر مضيق هرمز.وجاء إعلان واشنطن هذه العقوبات في وقت توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو المملكة الأردنية، ما يهدد باستئناف الضربات المتبادلة بين البلدين بعد أيام من التهدئة.وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إلى أن مخطط ابتزاز يدعمه الحرس الثوري الإيراني يقضي بإجبار السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي لعبور المضيق.أما وزارة الخارجية، فأوضحت في بيان منفصل أن "كيانين يصطنعان مخاطر، من بينها التهديد باحتجاز السفن، ثم يفرضان على السفن التجارية بدلات لقاء تأمينها ضد المخاطر التي يخلقها النظام نفسه، وبذلك يوفّران مصادر دخل لإيران.كذلك شملت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة 8 شركات تشغّل سفنًا انتهكت العقوبات الأمريكية بنقلها النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.