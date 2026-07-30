أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ⁠اليوم ​الأربعاء، جولة ​جديدة ‌من العقوبات ⁠المرتبطة ​بإيران استهدفت 8 ناقلات و10 كيانات.

وجاء في إشعار نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة ‌أن 6 من الكيانات ‌المستهدفة بالعقوبات تتخذ من ​الصين مقراً.

وقبل عدة أيام، أعلنت الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على 9 شركات و4 أفراد مرتبطين بالملياردير الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني بسبب دورهم في التحايل على العقوبات الأميركية.

وتُضاف هذه العقوبات إلى حملة أميركية أوسع نطاقاً للضغط ​العسكري والاقتصادي على إيران.

ووصل سعر صرف العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية منخفضة، وتجاوز التضخم 60 بالمئة.

وتأتي العقوبات بعد أن توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة إعلامية في وقت سابق من ​اليوم، ​بتوجيه ضربة قوية لإيران، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأميركي اعتراض صواريخ باليستية عدة ​أطلقتها طهران.