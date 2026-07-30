الرئيس اللبناني: الدبلوماسية والتفاوض السبيل الوحيد لتجنب الدمار وتحقيق الاستقرار

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، على عدم جدوى الحروب في تحقيق الأهداف، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي والتفاوض يظلان السبيل الوحيد لتجنيب الشعوب الفقر والدمار، ولتحقيق الاستقرار.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان: إن الرئيس عون أكد، خلال استقباله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووفداً تربوياً في قصر بعبدا، أن «الحروب لا توصل إلى أي نتيجة، كما أنها لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر»، لافتاً إلى أن «الحروب لا تنتهي إلا بحلول تفاوضية أو بغلبة طرف على آخر».

وأضاف أن «الطريق ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات إلا أنها ليست مستحيلة، وعلينا أن نقوم بالجهود اللازمة بعدما شاهدنا إلى أين أوصلتنا الحروب والأخطاء التي أقدم عليها البعض بعد عام 2000».

وأوضح الرئيس عون أن «اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى مساعدات لإعادة النهوض ببلدهم، بل إن جل ما يطلبونه هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لتأمين الفرص الكفيلة بعودة التعافي الاقتصادي».

وفي سياق آخر ذكر البيان أن الرئيس عون بحث مع رئيس مجلس النواب الأوضاع العامة محلياً وإقليمياً ونتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ومحادثاته مع المسؤولين الأميركيين، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وأضاف أن المباحثات تناولت التطورات الميدانية في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، ولا سيما تفجير المنازل وعمليات التجريف مع التأكيد على ضرورة إيقاف هذه الممارسات العدائية.

أمنياً، واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، تنفيذ قصف مدفعي وتوغلات وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن «مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع»، مشيرةً إلى أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت إلى أطراف بلدة «عيتا الجبل» في جنوب لبنان، ثم انسحبت لاحقاً باتجاه بلدة «حداثا» في الجنوب.

وأضافت أن «القوات الإسرائيلية أقدمت على إحراق المنازل في بلدة القنطرة في جنوب لبنان»، لافتةً إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تفجير ونسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي في جنوب لبنان، بخاصة في بلدة «المنصوري - منطقة المشاع». وحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق المناطق والقرى المذكورة.

وأُعلن في العشرين من الشهر الماضي عن وقف لإطلاق النار انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.