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اليونان تُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق

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واس - أثينا 0 تبليغ

  • اليونان تُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق 1/3
  • اليونان تُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق 2/3
  • اليونان تُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق 3/3

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - أُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعًا ساحليًا، وفق ما أعلنت نائبة محافظ منطقة ريثيمنون اليوم الخميس.
وقالت ماريا: "أجلينا نحو 8 آلاف شخص مساء الأربعاء"، بينما كان جنوب ريثيمنون يشهد صباح اليوم رياحًا وصلت سرعتها إلى 125 كيلومترًا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.
حرائق الغابات في اليونان - رويترز
حرائق الغابات في اليونان - د ب أ

وأسفر الحريق الذي اندلع الأربعاء في كريت عن مقتل عنصرين من فرق الإطفاء.
وبحسب هيئة الحماية المدنية اليونانية، رُفعت حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي في عدد من المناطق بينها كريت وأثينا وشرق بيلوبونيز ومعظم جزر بحر إيجة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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