الرياح القوية تعرقل جهود إخماد حرائق الغابات في جنوب وغرب تركيا

حرائق الغابات في تركيا

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - يواصل رجال الإطفاء في تركيا مكافحة حرائق الغابات المندلعة في جنوب وغرب البلاد، في وقت تعرقل فيه الرياح القوية جهود احتواء النيران، بالتزامن مع اندلاع حريق جديد خلال الليل في ولاية موغلا.وتتواصل حرائق الغابات منذ أكثر من يوم في عدد من الولايات، معظمها في مناطق ريفية أو غابات، فيما أوضح وزير الغابات التركي إبراهيم يوماقلي أن الحرائق لا تزال تستعر في مناطق سياحية شهيرة بولايات أنطاليا وموغلا ومدينة بالي قصر غرب تركيا.وأشار إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة بالكامل على الحرائق في ولايات يالوه وكوتاهيه وجنق قلعة، مؤكدًا أن السلطات تعاملت مع 115 حريقًا في مناطق الغابات ومناطق أخرى بمختلف أنحاء البلاد، ونجحت في احتواء 110 منها.وأضاف يوماقلي أن هبوب رياح بلغت سرعتها 84 كيلومترًا في الساعة في أنطاليا أعاق عمليات إخماد الحرائق، ما صعّب جهود السيطرة على النيران في المناطق المتضررة.