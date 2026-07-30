إيران تعلن مقتل ثلاثة من الحرس الثوري في هجوم أمريكي

الحرب الإيرانية الأمريكية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم أمريكي استهدف محافظة زنجان في شمال غرب البلاد.كان أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل موجة مكثفة من الضربات على إيران، وأنه استهدف خلالها عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري.وذكر الجيش الأمريكي أن ضرباته شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ ومسيرات.وبين أنها جاءت ردًا على محاولة إيران استهداف القوات الأمريكية، والحد من تهديدات إيران للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة الدولية.