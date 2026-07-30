"موجتا الحر" في بريطانيا أودتا بحياة نحو 2887 شخصًا

ضحايا موجات الحر

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - أودت موجتا الحر القياسية اللتان ضربتا بريطانيا في مايو ويونيو بحياة نحو 2877 شخصًا، وفقًا لما أعلنته هيئة الأمن الصحي البريطانية.وقالت الهيئة الحكومية إن "العدد المقدر بـ2887 للوفيات المرتبطة بموجتي الحر خلال شهري مايو ويونيو يظهر التأثير الكبير لهاتين الموجتين على الصحة العامة، لاسيما وأن الوفيات سُجلت في وقت مبكر من فصل الصيف".أضافت أن هذا العدد يعادل قرابة ضعف إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة التي تم تسجيلها خلال صيف عام 2025 بأكمله.وقالت وزيرة الصحة البريطانية إيفيت كوبر في بيان "اعتدنا منذ سنوات طويلة على الضغوط التي يشهدها النظام الوطني للخدمات الصحية خلال فصل الشتاء، لكننا نلاحظ حاليًا أن تأثير موجات الحر الصيفية أصبح أكثر خطورة على صحة آلاف الأشخاص".وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف أصبح يمثل تحديًا صحيًا متناميًا يضاف إلى الضغوط التقليدية التي يواجهها النظام الصحي في فصل الشتاء.