نفوق جماعي للفيلة في كينيا.. وترجيحات بحدوث تسمم

مبيدات سامة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - رجحت هيئة الحياة البرية الكينية أن يكون نفوق 15 فيلًا في حديقة وطنية كينية ناجمًا عن التسمم بالسيانيد، والذي يُحتمل أن يكون بسبب مبيدات حشرية رُشّت على الطماطم المزروعة في مزارع مجاورة.وكانت الهيئة قد بدأت تحقيقًا في حالات النفوق الغامضة التي طالت 15 فيلًا بين 24 يونيو و24 يوليو، في حديقة أمبوسيلي الوطنية، الواقعة في جنوب كينيا على الحدود مع تنزانيا، حيث تعيش مجتمعات رعوية وزراعية.وقال المتحدث باسم الهيئة، دنكان جوما وانياما، إن التقرير الأولي للتحقيق يشير إلى أن الفيلة ابتلعت "مادة سامة، وتحديدًا السيانيد، وهي مادة قاتلة تؤثر على رئتي الفيل وكبده عند ابتلاعها".وأوضح أن السبب المرجح حاليًا لهذه الحالات يتمثل في تناول الفيلة طماطم "تحتوي على مبيدات حشرية قوية للغاية"، لكنه حذر من أن "ذلك قد يؤثر أيضًا على البشر".وعُثر على طماطم في بطون أفيال تنتمي إلى القطيع نفسه، يُرجّح أنها انجذبت إلى نباتات الطماطم الخضراء من المزارع المجاورة، وفق وانياما.وأشار إلى أن التحقيق الجاري لم يُحدّد بعد ما إذا كان تسميم الأفيال متعمدًا، مُرجّحًا أن "التركيز العالي" للسيانيد "ربما" كان نتيجة خطأ بشري أثناء عملية خلط المبيدات.