قطر ترد على تصريحات نفتالي بينيت

القاهرة - كتب محمد نسيم - انتقدت سفارة دولة قطر في واشنطن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، واصفة إياها بـ "المعلومات المضللة" التي تهدف إلى تحقيق مكاسب وطموحات سياسية داخلية.

وأكد الملحق الإعلامي لدولة قطر لدى الولايات المتحدة، علي الأنصاري، في بيان رسمي، إدانة الدوحة لهذه التصريحات، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها بينيت إلى مهاجمة قطر لأسباب تتعلق بالسياسة المحلية الإسرائيلية.

جهود الوساطة والتحركات الإنسانية في غزة

وأوضح البيان أن دور قطر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي يحظى باعتراف واسع من قبل الشركاء الدوليين والإقليميين. وأشار الملحق الإعلامي إلى أن التحركات القطرية لتهدئة الأوضاع وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة جرت بتنسيق كامل مع الشركاء الدوليين والسلطات الإسرائيلية المعنية.

وأضاف الأنصاري أن هذه الجهود أثمرت سابقاً عن التوصل إلى اتفاقات لتهدئة إطلاق النار، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

موقف الدوحة من الحملات الإعلامية

ودعا الملحق الإعلامي القطري السياسيين الإسرائيليين إلى التركيز على معالجة التحديات والأزمات الداخلية بدلاً من توجيه الانتقادات للخارج.

واختتم البيان بالتأكيد على أن حملات التضليل لن تثنين الدوحة عن مواصلة دورها البنّاء والوسيط في السعي لتحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر : وكالات