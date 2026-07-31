روسيا تدرج مؤسس تلغرام في قائمتها السوداء للإرهابيين

إصدار مذكرة توقيف دولية

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدرجت روسيا مؤسس تطبيق تلغرام، بافيل دوروف، في قائمتها السوداء للإرهابيين والمتطرفين، بعد أيام من إعلانها أنها تسعى لاعتقاله على خلفية اتهامه بالسماح للاستخبارات الأوكرانية باستخدام منصته.ويعيش دوروف خارج روسيا منذ سنوات، ودخل في مواجهات متكررة مع السلطات الروسية مع تشديد موسكو قبضتها على الإنترنت.وتُعد منصة تلغرام إحدى أهم وسائل التواصل في البلاد، وحاول مسؤولون في روسيا حجبها مرارًا أو عرقلة نجاحها، في مسعى للضغط على دوروف لتسليم بيانات المستخدمين، أو دفع الروس لاستخدام بديل غير مُشفَّر تدعمه الدولة.وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، هذا الأسبوع، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق دوروف، البالغ من العمر 41 عامًا، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت دول أو هيئات إنفاذ قانون أخرى ستمتثل لها.وظهر اسم دوروف، الخميس، في السجل الإلكتروني الروسي لـ«الإرهابيين والمتطرفين»، وهي قائمة سوداء تشرف عليها هيئة الرقابة المالية الروسية.