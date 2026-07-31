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ترامب: أمريكا قد تواجه أزمة هجرة شبيهة بسبتة إذا فاز الديمقراطيون

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

  • ترامب: أمريكا قد تواجه أزمة هجرة شبيهة بسبتة إذا فاز الديمقراطيون 1/2
  • ترامب: أمريكا قد تواجه أزمة هجرة شبيهة بسبتة إذا فاز الديمقراطيون 2/2

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة هجرة مشابهة لما تشهده مدينة سبتة الإسبانية، إذا عاد الحزب الديمقراطي إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.
وقال ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز"، إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية "مروعة"، مضيفًا: "تذكروا تلك الصورة، فهذا ما قد تصبح عليه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات إذا وصل الطرف الخطأ إلى الحكم".

المهاجرون من المغرب

وتابع ترامب: "إذا وصل الديمقراطيون إلى السلطة، فلن تعيشوا حياة جيدة جدًا".
وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان السلطات الإسبانية تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الواقع في شمال أفريقيا خلال الأيام الماضية، فيما أكد مسؤولون مصرع 34 شخصًا في أثناء محاولات العبور.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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