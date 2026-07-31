الجامعة العربية تدين استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصرية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الخميس، الاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط المصرية، ولذي تبين وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري أنه ناتجٌ عن طائرة مسيرة.

وشدد فهمي في بيان له، على أن هذا الاستهداف، يُمثل عدواناً مرفوضاً ومداناً على المقدرات المصرية، محذرا من مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات، يائسة وجبانة، لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، والدخول في مغامرات غير محسوبة.

وأكد، أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة، مشيرا إلى دور مصر الواضح من بداية الحرب المتواصلة منذ فبراير الماضي في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة، والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس يُنهي الاعتداءات ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها، والأمن والاستقرار للجميع.

المصدر : وكالة وفا