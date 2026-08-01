انفجارات في كييف.. ورئيس المدينة للسكان: ابقوا في الملاجئ

هجوم بصواريخ بالستية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - سُمع دوي انفجارات في كييف ليل الجمعة السبت وأعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو أنها تتعرض لهجوم بصواريخ بالستية.وكتب كليتشكو على تلغرام: "انفجارات في المدينة. كييف تتعرض لهجوم بصواريخ باليستية. ابقوا في الملاجئ!". وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات.وأفاد صحافيون في فرانس برس بسماع أكثر من عشرة انفجارات متتالية، مضيفين أن شدة الانفجارات أدت إلى انطلاق صفارات إنذار السيارات في الشوارع.وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل تصعيد للضربات بعيدة المدى بين كييف وموسكو بعد تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.وأعلن زيلينسكي عقب الاجتماع أن ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، إلا أن الرئيس الأمريكي اكتفى بالإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع "مناقشة أمور كثيرة" وأنه "سار بشكل جيد للغاية".