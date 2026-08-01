لإجبارها على الاستسلام.. ترامب يدرس شن هجمات مكثفة على إيران

هجوم جديد

منشآت الطاقة الإيرانية

اعتراضات على الخطة

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بضرب إيران "بقوة شديدة" في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة.بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء الحرب في 28 فبراير إثر ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران، يبدو أن الصراع دخل في طريق مسدود مع تواصل الضربات المتبادلة.وقال ترامب الجمعة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد في ولاية ميريلاند: "سنضربهم بقوة شديدة وكما تعلمون سيقولون في مرحلة ما +لم نعد نستطيع التحمل+".وفي وقت لاحق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال قول مسؤولين أمريكيين لم تذكر هوياتهم إن ترامب أمر بشن هجوم جديد يهدف إلى إرغام طهران على الاستسلام وقد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع.كذلك أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن ضربات مشتركة على منشآت للطاقة الإيرانية، وذلك ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد تستهدف مصافي للنفط ومحطات لتوليد الطاقة.وهدّد ترامب بضرب البنى التحتية الحيوية لإيران طوال فترة الحرب متعهدا الأسبوع الماضي بتدمير جسر أو محطة لتوليد الكهرباء في كل مرة تتعرض فيها سفن لهجوم في مضيق هرمز الاستراتيجي.ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصادر متعددة لم تسمها قولها إن الرئيس لم يعط الضوء الأخضر لحملة القصف بعد، لكن إسرائيل والولايات المتحدة نسّقتا بشأنها.تأتي هذه التقارير بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن ولقائه ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.وأفاد تقرير "سي بي إس" بأن العديد من مستشاري البيت الأبيض اعترضوا على الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء.وفي حال نُفّذت هذه الضربات ستكون الأولى التي تشارك فيها إسرائيل منذ المرحلة الأولى من الحرب.