إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عمان

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 01:47 مساءً كتب شريف احمد - أُصيبت ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عُمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية السبت، في ظل تنافس الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على مضيق هرمز.وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن السفينة تعرضت "لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات".وأضافت أنه لم يجر الإبلاغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع على بعد حوالى 12,5 ميلا بحريا قبالة سواحل ليما العُمانية.