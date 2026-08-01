الولايات المتحدة ترحّل عشرات المهاجرين إلى أربع دول إفريقية

ترحيل المهاجرين من أمريكا

انتقادات حقوقية

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 07:12 مساءً كتب شريف احمد - رحّلت الولايات المتحدة عشرات المهاجرين إلى أربع دول إفريقية خلال يومي الخميس والجمعة، في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بترحيل المهاجرين إلى "دول ثالثة"، بحسب محاميتين متخصصتين في قضايا الهجرة.وأوضحت المحاميتان أن المرحّلين، أو معظمهم، لا يحملون جنسيات الدول التي نُقلوا إليها، وهي غينيا الاستوائية وسيراليون وغانا وجمهورية إفريقيا الوسطى، في خطوة تأتي ضمن حملة واشنطن المشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية.وبحسب المعلومات، وصل نحو عشرة أشخاص إلى غينيا الاستوائية الخميس، فيما هبطت طائرة أخرى في سيراليون الجمعة وعلى متنها عدد مماثل، قبل أن تواصل رحلتها إلى غانا ثم جمهورية إفريقيا الوسطى.كما رصدت منظمة "هيومن رايتس فيرست" هذه الرحلات، مشيرة إلى توقفها في السنغال للتزود بالوقود.وأثار البرنامج انتقادات حقوقية، إذ أفادت تقارير بأن بعض المرحّلين تعرضوا للاحتجاز أو سوء المعاملة في الدول المستقبلة.بينما كشف تحقيق لوكالة فرانس برس أن واشنطن عرضت حوافز مالية ولوّحت بقيود على التأشيرات لإقناع عدد من الدول بقبول استقبال المرحّلين.