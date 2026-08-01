أمريكا تحذر من تصعيد غير متوقع وتحثّ مواطنيها على مغادرة الشرق الأوسط

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - حذّرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحثّتهم على الاستعداد للمغادرة.

وجاء في تنبيه أمني نشرت البعثات الأمريكية في عمّان وبغداد نسخًا منه على وسائل التواصل الاجتماعي: «ينبغي على الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد».

