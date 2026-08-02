تحذيرات من خطورة مرتفعة.. تطورات الحرائق في اليونان وفرنسا وإسبانيا

حرائق الغابات

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - اجتاحت حرائق الغابات التي أججتها الرياح القوية عدة مناطق في اليونان السبت من بينها مناطق قريبة من العاصمة أثينا وسط عمليات واسعة لإخماد النيران وإجلاء السكان.وأصدرت السلطات اليونانية تحذيرات من ارتفاع خطر الحرائق في منطقتي أتيكا وإيفيا، فيما يشارك أكثر من 300 رجل إطفاء و92 آلية، إلى جانب الطائرات والمعدات الثقيلة، في مكافحة حريق بمنطقة بيوتيا، أدى إلى إجلاء أكثر من 200 شخص بحرًا.وتجدد حريق في مقاطعة فار جنوب شرق فرنسا، وامتد على أكثر من ألف هكتار خلال ست ساعات، ما استدعى إجلاء نحو 2500 شخص، فيما بلغت المساحات المتضررة من الحرائق في أنحاء البلاد منذ بداية العام نحو 119 ألف هكتار.وتواصل فرق الإطفاء في إسبانيا مكافحة عدة حرائق، مع تدهور الأوضاع في إقليم ليون، بينما سمح تحسن الوضع في إقليم ثامورا بعودة سكان 14 بلدة، واحتواء حريق في إقليم كاستيون بعد أن أتى على نحو 10 آلاف هكتار.