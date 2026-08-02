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395 وفاة.. ارتفاع قياسي لضحايا موجة الحر في النمسا خلال يونيو

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واس - فيينا 0 تبليغ

  • 395 وفاة.. ارتفاع قياسي لضحايا موجة الحر في النمسا خلال يونيو 1/3
  • 395 وفاة.. ارتفاع قياسي لضحايا موجة الحر في النمسا خلال يونيو 2/3
  • 395 وفاة.. ارتفاع قياسي لضحايا موجة الحر في النمسا خلال يونيو 3/3

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت النمسا 395 وفاة مرتبطة بموجة الحر التي ضربت البلاد خلال يونيو الماضي، وفق ما أعلنته وكالة الصحة وسلامة الغذاء النمساوية (AGES)، في أعلى حصيلة تُسجل لهذا الشهر، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يونيو 2019 بنحو 60 وفاة.
وأوضحت الوكالة أن عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال يونيو يكاد يعادل إجمالي وفيات حوادث المرور في النمسا خلال عام 2025، والتي بلغت 397 حالة.
موجة الحر تجتاح أوروبا - أ ف ب
موجة الحر تجتاح أوروبا - أ ف ب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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