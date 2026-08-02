شاهد| إطلاق نار بمطعم بولاية أيداهو الأمريكية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - قُتل عدد من الأشخاص وأُصيب آخرون في حادث إطلاق نار وقع داخل مطعم تابع لسلسلة "إن إن أوت” بمدينة توين فولز في ولاية أيداهو الأمريكية، فيما أكدت الشرطة أن مطلق النار لقي مصرعه أيضًا.

وقال رئيس شرطة توين فولز، ماثيو هيكس، إن التهديد للمجتمع انتهى، مشيرًا إلى أن السلطات لم تحدد بعد هوية منفذ الهجوم أو دوافعه، كما لم تعلن الحصيلة النهائية للضحايا في انتظار إبلاغ ذويهم. Twin Falls, Idaho

in Out Burger

Subject Armed With Rifle (Eliminated)

3x Murdered

2x Injured

Armed Citizen With Pistol Engaged Shooter

Saving LivesThis is a Twitter Status

SourcesThis is a Twitter Status— MISSION FIRST (@MISSION_FIRST_) This is a Twitter Status

وأوضح أن إطلاق النار وقع في منطقة تجارية مكتظة كان يوجد فيها مئات الأشخاص، فيما باشرت الشرطة استجواب الشهود، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع.

من جانبه، أعلن المركز الطبي "سانت لوكس ماجيك فالي” أنه يعمل بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون وفرق الطوارئ للتعامل مع تداعيات الحادث.