ترامب: جاهزون لضرب إيران بقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية



وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن الولايات المتحدة "جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".

أخبار متعلقة شاهد| إطلاق نار بمطعم بولاية أيداهو الأمريكية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص 395 وفاة.. ارتفاع قياسي لضحايا موجة الحر في النمسا خلال يونيو الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع.وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن الولايات المتحدة "جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".وأضاف "مع ذلك، طلبت منا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط للتو تعليق أي هجوم. وبناء على هذا الطلب، وافقتُ على إلغاء الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وتشاركني إسرائيل في هذا الالتزام".



تأجيل الهجوم



واعلندونالد ترامب، في وقت سابق من الأحد، إنه وافق على تأجيل الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق، لافتا إلى أن دولا بالشرق الأوسط منها إيران طلبت وقف الهجوم.

وأضاف ترامب، أن أمريكا جاهزة ومستعدة لمهاجمة إيران، مشددا على أن إلغاء الهجوم مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل الفتح الفوري لمضيق هرمز وإنهاء تهديدها النووي.