انقطاع التيار الكهربائي عن خمس مقاطعات في كوبا

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في كوبا انقطاع الكهرباء عن 5 من أصل 15 مقاطعة بينها هافانا مساء السبت إثر عطل في الشبكة في الجزيرة الخاضعة لحصار نفطي أمريكي.وأفاد الاتحاد الكوبي للكهرباء على منصة "اكس" بأنه في الساعة 18,07 مساء (22,07 بتوقيت غرينتش)، حدث "عطل جزئي في الشبكة الكهربائية الوطنية" ما أثر على الجزء الغربي من البلاد حيث العاصمة.وتعاني كوبا من أزمة اقتصادية حادة منذ خمس سنوات، وتشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب تهالك البنية التحتية ونقص الوقود.وتفاقمت هذه الانقطاعات منذ كانون يناير عندما فرضت واشنطن حصارا نفطيا على البلاد زاد من صعوبة إمداد محطات توليد الطاقة والمولدات الاحتياطية بالوقود، وهي تعمل عادة بالديزل المستورد.ولا تتمكن الجزيرة البالغ عدد سكانها 9,4 مليون نسمة من تشغيل محطاتها ومولداتها في ظل نقص إمدادات الوقود.ومنذ يناير، سمحت واشنطن بوصول ناقلة نفط روسية واحدة، حملت 100 ألف طن من النفط الخام إلى كوبا في مارس.وخلال الأسابيع الأخيرة، انقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وصلت الى 30 ساعة متواصلة في العاصمة وأيام عدة في محافظات أخرى.ومنذ بداية العام، شهدت البلاد انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي خمس مرات بينها ثلاث مرات خلال فترة عشرة أيام في يوليو.وتقول شركة الكهرباء إن نقص الوقود يجعل الشبكة الكهربائية أكثر عرضة للأعطال ويبطئ جهود إعادة التيار إذ يعيق استخدام المولدات الاحتياطية.