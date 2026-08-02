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صور| حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وتدفع إلى إجلاء السكان

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واس - واشنطن 0 تبليغ

  • صور| حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وتدفع إلى إجلاء السكان 1/3
  • صور| حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وتدفع إلى إجلاء السكان 2/3
  • صور| حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وتدفع إلى إجلاء السكان 3/3

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 03:32 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ بعد أن اجتاحت حرائق غابات أكثر من 250 ألف فدان؛ مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة، وانقطاع الكهرباء عن نحو 60 ألف شخص في منطقة سبوكان.
وأفاد المسؤولون بعدم تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن، فيما شملت عمليات الإجلاء نحو 200 منزل، وعددًا من المنشآت الحيوية، من بينها محطات لمعالجة المياه، وتوليد الطاقة، ومستشفى.
حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن - متداول (إكس)
حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن - أ ب

وفرضت سلطات الولاية حظرًا على إشعال النيران، في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق التي تفاقمت بفعل موجة من الصواعق ضربت المنطقة خلال الأسابيع الماضية.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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