اعتقال مواطن تركي في بريطانيا على خلفية اتهامات أميركية بمساعدة "حماس"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن السلطات البريطانية، ألقت أمس الجمعة، القبض على مواطن تركي في المملكة المتحدة، بموجب اتهامات أميركية تزعم تورطه في التآمر لتحويل أموال ومساعدات إلى حركة حماس ، من خلال منصبه الرفيع في منظمة إنسانية عالمية تقول النيابة الأميركية إنها كانت واجهة.

وأمرت السلطات البريطانية باحتجاز محمد يوسف حسنة (45 عاماً)، من إسطنبول، بانتظار إجراءات تسليمه التي ستُجرى قبل نقله إلى نيويورك للمثول أمام القضاء.

وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، جيمي ماكدونالد، إن "حسنة" عمل بشكل وثيق مع قيادات بارزة في حركة حماس لتوفير إمدادات ومواد غذائية وتمويل للحركة تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وفق قوله

وتصنف الولايات المتحدة حركة حماس على أنها "منظمة إرهابية أجنبية". ولم يُعرف على الفور من سيمثل حسنة أمام القضاء الأميركي. وفق أسوشييتد برس

ووفق التقرير، تشمل الاتهامات الموجهة إلى حسنة: التآمر لتقديم دعم مادي لحماس، والتآمر لتمويل الإرهاب، وتمويل الإرهاب، حيث تصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى السجن 20 عاماً.

وفي بيان، زعمت الحكومة الأميركية أن "حسنة" عمل بشكل وثيق، منذ عام 2023 على الأقل، مع القيادي البارز في حركة حماس غازي حمد، وهو عضو في الهيئة الحاكمة للحركة.

المصدر : أسوشيتد برس