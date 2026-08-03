خارجية إيران: المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها الأخيرة

تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الخارجية الإيرانية، أن مفاوضات طهران مع عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها الأخيرة، بحسب ما أعلنت "العربية".من ناحية أخرى كان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع.وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن الولايات المتحدة "جاهزة لضرب إيران، بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".وبين قائلا: "مع ذلك، طلبت منا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط للتو تعليق أي هجوم. وبناء على هذا الطلب، وافقتُ على إلغاء الهجوم، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وتشاركني إسرائيل في هذا الالتزام".