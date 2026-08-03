8 قتلى في ضربات أوكرانية على روسيا.. وموسكو تعلن تدمير 635 مسيّرة

حرب روسيا وأوكرانيا

استهداف أكثر من عشر مناطق

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية عدة الأحد، في تصعيد جديد يأتي بالتزامن مع استمرار تعثر المساعي الأمريكية الرامية إلى دفع موسكو وكييف نحو تسوية تنهي الحرب.وأفادت السلطات الروسية بمقتل ثلاثة أشخاص في قصف طال منطقة بيلغورود الحدودية، فيما أسفر هجوم منفصل بطائرة مسيّرة في منطقة ساراتوف، القريبة من الحدود مع كازاخستان، عن مقتل شخصين.وفي أودمورتيا، الواقعة في عمق الأراضي الروسية وعلى مسافة تتجاوز ألف كيلومتر من خطوط القتال، قُتل ثلاثة أشخاص إثر استهداف طائرة مسيّرة سيارة، بحسب السلطات المحلية.وقالت القائمة بأعمال حاكم أودمورتيا، أولغا أبراموفا، إن الهجوم أصاب مدنيين لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية، ووصفت الحادث بأنه عمل "وحشي".وتشير هذه الهجمات إلى اتساع نطاق الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، التي شهدت تصعيداً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول بعض الضربات الأوكرانية إلى مناطق بعيدة جداً عن خطوط المواجهة.وتؤكد كييف أن عملياتها العسكرية تأتي رداً على الهجمات الروسية التي أوقعت خسائر بشرية داخل الأراضي الأوكرانية، وتنفي تعمد استهداف المدنيين، معتبرة أن الضربات تهدف أيضاً إلى زيادة الضغط على موسكو للانخراط في مفاوضات جادة.في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت خلال ليلة السبت ـ الأحد من اعتراض وتدمير 635 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو.وذكرت الوزارة أن المسيّرات استهدفت أكثر من عشر مناطق، في واحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية المعلنة خلال الفترة الأخيرة.ويأتي التصعيد الميداني في وقت لا تزال فيه الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب تراوح مكانها، وسط استمرار الهجمات المتبادلة وغياب اختراق سياسي يمهد لاستئناف مفاوضات فاعلة بين الطرفين.