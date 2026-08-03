إيران تكشف عن وسطاء يتحركون لإعادة التهدئة بين طهران وواشنطن

مضيق هرمز

التفاهم الأمريكي الإيراني

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، عن تحركات تقودها أطراف وسيطة لإعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي أسهمت في وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة لفترة وجيزة.وقال قشقاوي، في مقابلة مصورة، إن وسطاء يجرون اتصالات ومشاورات بهدف إحياء المذكرة المؤلفة من 14 بندًا، مشيرًا إلى أن ملف مضيق هرمز يمثل القضية الأبرز في المناقشات الحالية، مع استمرار تبادل وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة.وكانت مذكرة تفاهم إسلام آباد قد أُبرمت بوساطة قطرية وباكستانية خلال جولات تفاوض استضافتها العاصمة الباكستانية، وتضمنت ترتيبات مرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب استئناف المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع.كما شملت المذكرة ترتيبات لإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، حيث تخوض إسرائيل مواجهات مع حزب الله المدعوم من إيران، إلا أن الاتفاق انهار لاحقًا بعد تبادل طهران وواشنطن الاتهامات بشأن خرق بنوده.وتأتي التحركات الجديدة بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل وافقتا على تعليق ضربات كانت مخططة ضد إيران، استجابة لطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطًا التوصل إلى اتفاق سريع.وأكد قشقاوي استمرار الاتصالات بشأن المقترحات المطروحة، قائلًا إن هناك تبادلًا متواصلًا لوجهات النظر ونقاشات حول سبل إعادة تفعيل التفاهم، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات أو الأطراف المشاركة فيها.