ترامب: سنبرم اتفاقين مع إيران بشأن مضيق هرمز ونزع السلاح النووي

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سيبرمون اتفاقًا مع إيران بشأن مضيق هرمز، واتفاقًا آخر بشأن نزع السلاح النووي.

ونقلت قناة العربية عن ترامب قوله: نتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وسنبدأ مساء اليوم الاثنين.

وتابع: نتحدث مع الإيرانيين الآن بخصوص شكل المفاوضات بعد العدول عن قرار الضربات. محور العلاقات

كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، عن أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا.

وأضاف الرئيس الإيراني في تدوينة على منصة (إكس) أن "مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا".

وتابع بزشكيان: "يجب أن نبذل جهودنا لإجبار واشنطن على الالتزام بما وقّعت عليه في مذكرة التفاهم".

وبين أن "مذكرة التفاهم كانت ثمرة الحكمة الجماعية لأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وجميعهم متفقون عليها ومتضامنون معها".



مذكرة تفاهم إسلام آباد

في ذات السياق، كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، عن تحركات تقودها أطراف وسيطة لإعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي أسهمت في وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة لفترة وجيزة.

ولفت إلى أن وسطاء يجرون اتصالات ومشاورات بهدف إحياء المذكرة المؤلفة من 14 بندًا، مشيرًا إلى أن ملف مضيق هرمز يمثل القضية الأبرز في المناقشات الحالية، مع استمرار تبادل وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة.