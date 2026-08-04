ترامب: الحصار البحري على إيران لن يُرفع ما لم يتحقق اتفاق أو استسلام كامل

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أو "الاستسلام الكامل".

يأتي ذلك بعدما نفت طهران إجراء أي مفاوضات مع واشنطن، رغم إعلان ترامب أن المحادثات ستُستأنف اليوم. تداعيات حرب إيران وأمريكا وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشال»، إن إيران "تعلن جهاراً وبفخر" عدم تفاوضها مع الولايات المتحدة، واصفاً طهران بأنها "مخادعة".



وأضاف أن الولايات المتحدة تبحث بالفعل سبل التوصل إلى حل لما وصفه بـ"مشكلة تسببت فيها إيران منذ عقود"، سواء اعترفت طهران بذلك أم لا.

وأشار ترامب إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، مؤكداً أنه لن يُرفع "ما لم يتحقق اتفاق أو استسلام كامل".