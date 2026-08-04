مقتل سويسري وعامل منجم بعد خطفهما في أفريقيا الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب المدعي العام المحلي في بيان، اليوم الاثنين، إن جيولوجيا سويسري وعامل منجم محلي قتلا، يوم الخميس الماضي، وذلك في منطقة تقع شمال العاصمة "بانغي" في أفريقيا الوسطى.

وأفاد فريدريك بونو، وهو جيولوجي كان يعمل إلى جانب لوكا ماجيني، أن الأخير والعامل تعرضا للاختطاف على يد مسلحين مجهولين في المساء قبل أن يقتلا لاحقا.

وقال بونو "لقد وقع في أيدي المهاجمين أثناء مغادرته".

وبحسب بيان المدعي العام، وقع الهجوم بالقرب من قرية "جبانجو-كاريير" على بعد 55 كيلومترا شمال العاصمة بانغي، وأسفر أيضا عن اختطاف رقيب في جيش أفريقيا الوسطى.