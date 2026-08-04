الإنذار الأحمر في 25 مدينة.. موجة حر قياسية تجتاح إيطاليا

خطر الحرارة على الصحة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - شهدت إيطاليا موجة حر قياسية اليوم الثلاثاء، مع إعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة بأنحاء البلاد.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية في بيان صادر اليوم، أن الإنذار يتضمن مدن أنكونا، باري، بولونيا، بولزانو، بريشيا، كالياري، كامبوباسو، كاتانيا، تشيفيتافيكيا، فلورنسا، فروزينوني، جنوى، لاتينا، ميلانو، نابولي، باليرمو، بيروجيا، بيسكارا، رييتي، روما، تورينو، ترييستي، البندقية، فيرونا، وفيتيربو.وحذرت الصحة الإيطالية من الآثار السلبية لدرجات الحرارة حيث يشكل خطرًا صحيًا محتملًا على الجميع، وليس فقط كبار السن والأطفال.يُذكر أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة الإيطالية يتضمن ثلاثة مستويات، ويعني المستوى الثالث "الأحمر" أن الحرارة تشكل خطرًا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.