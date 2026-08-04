غواتيمالا تصدر إنذارًا من مستوى "خطر" عقب ثوران بركان فويغو

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أصدرت سلطات غواتيمالا إنذارًا من مستوى "خطر"، وهو المستوى الثاني بعد الإنذار الأحمر، عقب ثوران بركان فويغو القريب من العاصمة، وقذفه حممًا بركانية وسحبًا كثيفة من الغاز والرماد.وأعلنت الهيئة الوطنية للحد من الكوارث في غواتيمالا، أمس، حالة التأهب البرتقالية (الخطر) على المستوى الوطني، بسبب ثوران بركان فويغو، مشيرةً إلى إجلاء سكان قريتين صغيرتين مجاورتين.