إعصار دولفين يقترب من اليابان وتحذير من أمواج عاتية ورياح شديدة

التأثيرات المصاحبة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - اقترب إعصار "دولفين"، من اليابان، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية ورياح شديدة مع تحركه غربًا فوق المحيط الهادئ.وأوضحت الهيئة أن الإعصار، وهو الثالث عشر الذي تشهده اليابان هذا العام، يتحرك غربًا بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة جنوب جزيرة تشي تشي جيما في أرخبيل أوجاساوارا، مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 216 كيلومترًا في الساعة.وتوقعت أن يصل ارتفاع الأمواج في أرخبيل أوجاساوارا إلى 11 مترًا، مع احتمال هطول أمطار غزيرة خلال الفترة نفسها.ودعت السلطات اليابانية السكان في المناطق المتأثرة إلى متابعة تحديثات الوقاية من الكوارث، محذرة من رياح قوية وأمواج مرتفعة قد تؤثر في محافظة أوكيناوا ومنطقة أمامي التابعة لمحافظة كاجوشيما خلال الفترة من الأربعاء إلى السبت.