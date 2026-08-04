صور| لليوم الخامس.. فرق الإطفاء اليونانية تواصل مكافحة حرائق أثينا

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - واصل عناصر الإطفاء اليونانيون مكافحة الحريق المستعر منذ الجمعة في شمال غرب أثينا طوال ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع، وفق ما أعلن الناطق باسمهم.

وقال يانيس أرتوبيوس لقناة "اي آر تي نيوز" صباح الثلاثاء "نحن على الأرض لليوم الخامس على التوالي لمكافحة هذا الحريق الصعب جدا".

وأضاف "سيُستعان اليوم بنحو 30 طائرة" لمكافحة النيران في الجبال المطلة على هذا الجزء من خليج كورنث، على بُعد حوالى 50 كيلومترا شمال غرب العاصمة.

طائرات إخماد الحرائق وقال أرتوبيوس "إنها منطقة شاسعة، وقد يندلع حريق جديد في أي لحظة. نريد السيطرة على الوضع".

وتابع "لا تزال هناك بؤر ساخنة في مناطق واسعة متأثرة بالحريق، مما يستدعي مراقبة مستمرة، إذ قد تكفي هبة رياح قوية لإشعال حرائق جديدة".

وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع.

ورغم التحسن الطفيف صباح الاثنين، اُبلغ عن عدة بؤر مشتعلة خلال اليوم، وصدر أمر بإخلاء ثلاث بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا.