بعمق 8 كيلومترات.. زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب بيزا الإيطالية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة بيزا بإقليم توسكانا الإيطالي.

وأفاد المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين -في بيان- أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 7 كيلومترات من مدينة بيزا, وشعر به سكان فلورنسا.

من جهتها أشارت إدارة الحماية المدنية الإيطالية إلى أن التحقيقات الأولية، التي أجريت في أعقاب الهزة الأرضية، لم تكشف عن أي أضرار للأشخاص أو في الممتلكات.